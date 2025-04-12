漁民憂鬼頭刀輸美受關稅衝擊 漁業署提5因應措施

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）因應鬼頭刀輸往美國的關稅問題，農業部今天到台東和漁民座談。漁業署提出補貼貸款利率、強化冷鏈和擴大國內外市場等5大措施並滾動修正。漁民則建議設平準基金、保價收購。

今天上午農業部政務次長黃昭欽和漁業署長王茂城及相關業務負責人，到台東縣成功鎮新港區漁會和漁民座談。民進黨籍立法委員莊瑞雄、陳瑩到場聽取漁民心聲並要求農業部幫忙漁民。國民黨立委黃建賓和黃仁的秘書也到場關心。

莊瑞雄和陳瑩致詞時表示，美國與台灣的關稅談判即將啟動，但很可能聚焦於半導體及機械等產業，農漁業被擺在後端，希望政府及農業部迅速掌握第一手資訊，並告訴地方，才能及時幫助農漁民，並且要幫漁民行銷，提出短期、中長期的因應措施。

當地無黨籍縣議員許進榮表示，希望拓展其他通路，別只仰賴美國市場。他說，討海人專長就是捕魚，不懂關稅，希望中央穩定鬼頭刀價錢，訂定保證價格，才不會把魚捕回來也沒有用。

新港區漁會理事蔡富榮建議設置鬼頭刀「平準基金」，在鬼頭刀價格低迷時能保價收購，或是彌補損失。

「很難預測，90天之後呢？還是會怕啊！我們小小的漁民有什麼應對方法」蘇姓船長說，現在魚餌貴、外勞貴、油料也貴，出去一趟就要新台幣2萬、3萬元的成本，若崩盤怎麼受得了。

漁業署報告中提出5措施、新台幣6億2340萬元的因應措施，並視實際情況滾動修正。

漁業署的措施包括農業貸款利率加碼補貼措施，對象是鬼頭刀FIP（漁業改進計畫）漁船主或漁民；加強外銷冷鏈體系，補助漁船冷藏（凍）設備及冷鏈運輸設備；取得國內外標章或認證，輔導漁民取得FIP及其產銷鏈申請MSC（海洋管理委員會認證）或衛生評鑑；擴大內銷活動，獎勵漁民（業）團體、地方政府就受影響關聯產業辦理多元行銷活動；擴大農漁產品海外行銷，穩定原輸美產品持續輸銷，再提升海外曝光度擴大多元市場行銷。

漁業署表示，政府有準備因應措施，如果農漁民有不了解地方，農業部增加開設20線接聽詢問專線，已於4月8日上線。

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黃昭欽接受媒體聯訪時表示，得知美方將課32%關稅，農業部立即啟動因應措施確保漁民權益，隔兩天美方又宣布暫緩90天，後續會持續觀察，目前政府代表團赴美談判，在有結果之前，農業部到各地舉辦座談，了解漁民的困難及所需的協助，農業部在金融支持、提升產業競爭力及後續市場開拓都會有相關措施。

根據漁業署資料，110年至112年台灣鬼頭刀平均產量為3371公噸，產值3億3410萬元。近3年平均出口為1887公噸，其中輸美量為1324公噸，占出口量7成以上，並以冷凍魚片為主。主要漁獲縣市台東占36%、屏東22%。（編輯：李錫璋）1140412