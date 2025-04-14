迎智慧顯示展 友達秀資源循環方案群創推環保電子紙

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（中央社記者潘智義台北14日電）迎接智慧顯示展，友達聯合集團事業策展「碳中和建物解決方案」，呈現集團綠色解決方案之整合實力，為企業實踐低碳轉型提供關鍵解方；群創展示13.3吋液晶電子紙，響應全球暖化與環保永續趨勢。

友達光電說明，致力價值轉型，提供涵蓋能源管理，再生能源、資源循環等多元綠色解決方案。友達光電今年第5度參與Touch Taiwan智慧顯示展「淨零碳排與新能源專區」，將展示結合「節能、創能、能源管理、售電服務」全方位碳中和建物解決方案，包含淨零智慧樓宇系統、深度節能服務、智慧冰機節能方案、再生能源電力服務。

節能方面，友達呼應公部門深度節能推動計畫，旗下友達宇沛獲評為深度節能服務（ESCO）提供者，串接碳管理與節能管理系統，為客戶提供多元且靈活的節能措施，自2019年起已累積1億400萬度節電。

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群創說明，公司將展示13.3吋InnoPaper液晶電子紙，響應全球暖化與環保永續趨勢，採用液晶材料製造，具備高反射率、高色彩飽和度、低功耗、廣溫應用，且無有害藍光，兼顧環保與護眼需求。關於此款液晶電子紙，群創表示其規格相當於A4紙張大小，可重複無限使用，取代日常紙張需求。

同時，群創攜手合作夥伴富動科技系統廠，合作開發業界首創「真Software TCON解決方案」，可減少物料、新IC開發時間與成本，加速終端產品上市時程。此外，電子紙整合內容管理系統，可應用於數位電子看板的內容設計、分布及顯示，協助客戶可隨時隨地管理1至1000個數位電子看板內容。（編輯：楊凱翔）1140414