台灣資安大會登場 電信三雄秀AI資安實力

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（中央社記者江明晏台北15日電）台灣資安大會登場，電信三雄展示資安實力，中華電信結合後量子密碼技術、AI反詐技術與零信任架構，為台灣資安建構防線；台灣大推出8大產品，協助企業客戶導入AI資安方案，遠傳也整合集團資源，助企業建構AI時代必備的資安防護與韌性。

CYBERSEC 2025台灣資安大會今天起在台北南港展覽二館登場，今年大會主題為TEAM CYBERSECURITY，號召跨領域、跨產業協作聯防，電信三雄參展，展示資安實力。

中華電信攜手子公司中華資安國際，以「把駭客變不見的資安魔法」為主題，將會場打造成魔法世界，中華電信以創新技術為驅動力，結合後量子密碼技術、AI反詐技術與零信任架構，為台灣資安建構防線，展會並首度展示結合AI的「網域守衛服務」，以及全方位資安整合方案，包括先進網路防禦系統（ANDs）、xTrust零信任網路、資安曝險評級服務（資安眼）、SOC與MDR監控服務等，強化企業的資安體系。

中華電信總經理林榮賜表示，隨著量子運算技術的快速發展，現行加密技術正面臨前所未有的挑戰，為此，中華電信搶先布局，推出符合美國國家標準技術研究院（NIST）標準的後量子密碼（PQC）硬體加密模組，此模組具備卓越的伺服器金鑰保護與高安全性加解密運算能力，能高效運行後量子密碼學演算法，還內建防入侵偵測機制（Tamperproofing），可有效防禦未來量子電腦所帶來的「先竊取，後解密（Harvest Now, Decrypt Later）」攻擊。

台灣大今年以「企業反詐防駭 即刻行動」為主題，第4度參展台灣最大資安盛會CYBERSEC 2025，推出8大資安產品，包含資產盤點服務、多因子認證服務、SOC監控託管服務、EASM曝險評估服務、多層次DDoS防禦服務等，協助企業客戶導入AI資安方案，應對日益複雜且多變的威脅環境。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI興起改變「眼見為憑」的信任邏輯，「深度偽造」（Deepfake）已成為最具風險的AI攻擊手法之一；同時，國家級駭客與進階持續性滲透攻擊（APT）日漸升溫，台灣中小企業也成為勒索病毒攻擊目標，企業應以零信任架構（Zero Trust）為資安策略核心，採取主動防禦、多層防護機制，全面提升資訊防禦韌性。

遠傳電信表示，攜手子公司數聯資安，整合集團資源綜效，以「資安防線升級 AI Agent引領未來」為主題參展，展示5大資安解決方案，以及兼顧安全、智慧、永續的綠色資料中心，助企業應對不斷升級的資安威脅，建構AI時代必備的資安防護與韌性。

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遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，AI發展提升企業營運效能，也驅動與日俱增的新型資安威脅，遠傳不僅將AI導入於電信網路打詐、發展出遠傳「打詐智靈」應用，更攜手數聯資安積極協助企業客戶完善AI治理與資安防護，善用AI來應對AI時代的挑戰。

此外，遠傳表示，雲端運算中心規劃之初更已看準AI發展趨勢，打造符合AI伺服器所需高用電、高散熱需求的機房，目前已有AI算力客戶進駐。（編輯：黃國倫）1140415