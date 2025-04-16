中信銀與SAP、IBM推供應鏈金融平台 縮短資金調度期

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（中央社記者羅元駿台北16日電）三方合作助攻企業提升財務數位轉型，中信銀今天指出，企業戶可透過「供應鏈金融平台」，透過數位化與上雲端，讓企業的資金調度可以節省3至4週時間，提升供應鏈韌性。

中信銀今天攜手思愛普軟體系統股份有限公司（SAP）及台灣國際商業機器股份有限公司（IBM）發布供應鏈金融解決方案記者會。

中信銀總經理楊銘祥致詞表示，中信銀是首家獲金管會核准銀企直連銀行，目前約7成以上的企業金融戶是透過行動銀行、網路銀行、銀企直連等數位管道執行法金交易。

楊銘祥介紹，平常企業的供應鏈融資流程要紙本發票、用印等，這次透過合作夥伴、企業諮詢與公司內部流程，是首家上雲ERP的銀行，企業可透過雲端專案節省3至4週時間，核心企業、供應商、關聯企業等都可找到找到好的營運資金方案。

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟指出，本次與中信銀的合作，進一步擴展SAP BTP在財務領域的應用，期待能幫助更多企業實現智慧財務轉型。

台灣IBM諮詢總經理林翰表示，供應鏈金融是補足供應鏈韌性的最後一塊拼圖，讓企業戶可以有數位化體驗並提升放款作業，同時也對公司營運效率的提升，在資安部分也都有一定基礎，金流管理也更加透明。

針對三方的合作案，中信銀說明，就像是手機裡的App商店，中信銀是其中1個上架的App；企業若使用SAP即可在SAP Store找到供應鏈金融平台，企業就可以更有效率取得所需資金。

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中信銀舉例，當供應商客戶想要提早收到帳款，透過數位平台可以用已驗證的發票，並在不影響企業日常營運下，向中信銀申請款項。

中信金資訊最高主管賈景光會後受訪提到，因此系統是建立在客戶端，就像是將場景金融部署在SAP系統，客戶不需要擔心與原廠系統不相容，也沒有資安風險。（編輯：潘羿菁）1140416