加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

群創：顯示器前段製程IC封裝6成相似 FOPLP今年量產

2025/4/16 21:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北16日電）面板廠群創光電董事長洪進揚今天表示，扇出型面板級封裝（FOPLP）產品雖然延後量產，但仍預計今年內達成。

Touch Taiwan智慧顯示展16日登場，扇出型面板級封裝技術也是今年展會的重點之一。洪進揚指出，面板顯示技術與先進封裝製程具高度工藝重疊，顯示器前段製程與IC封裝流程有60%工序相似，顯示產業具備進入封裝領域發展潛力。

洪進揚說明，群創3.5代廠具備生產620X750mm基板能力，為目前先進封裝應用可支援最大基板尺寸，若客戶需要較小尺寸，皆能配合調整製程，向下修正不構成技術挑戰。

群創總經理楊柱祥也表示，將全力讓扇出型面板級封裝技術產品在今年內量產，既然設定目標就會全力以赴。

google news透過 Google News追蹤中央社

對於美國對等關稅議題，洪進揚分析，美國總統川普希望供應鏈移到美國，到底是希望半導體製造業回流美國，還是資金回流美國，因為半導體產業製程已很大一部分採自動化生產，用不了太多人力，無法有效提供美國大量就業機會；況且美國現在並沒有嚴重的失業問題，與其說川普的關稅政策，不如說只是過渡期的手段。

洪進揚說，面板業前段製程沒有搬到美國的計畫，當然後段製程就更不必過去了。（編輯：楊蘭軒）1140416

洪進揚
對等關稅暫緩90天 面板廠：打亂季節性需求群創子公司CarUx擬美國掛牌 盼扇出型封裝上半年量產
川普
川普簽署行政命令 盼降低藥品價格美日將進行關稅談判 川普宣布親自出馬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：