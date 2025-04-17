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金管會擬大修內控內稽辦法 10銀行將設風控長

2025/4/17 21:25（4/17 21:41 更新）
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金管會銀行局副局長王允中（圖）17日指出，參考國際監理趨勢、國內外銀行實務以及金管會監理重點，擬修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，增加金控與銀行在內稽內控的彈性。中央社記者羅元駿攝 114年4月17日
金管會銀行局副局長王允中（圖）17日指出，參考國際監理趨勢、國內外銀行實務以及金管會監理重點，擬修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，增加金控與銀行在內稽內控的彈性。中央社記者羅元駿攝 114年4月17日
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（中央社記者羅元駿台北17日電）為增加金控公司及銀行業內部控制的互相協調合作並增加彈性，金管會今天指出，擬翻修內部控制及稽核辦法，其中，修法後將規定資產總額新台幣1兆元以上的銀行業應設置風險管理長（風控長），目前僅7家設置，未來將新增10家銀行業者設置。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會指出，「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」從民國99年3月29日訂定發布以來，期間歷經7次修正，上次修正是民國110年9月23日。

王允中說，此辦法持續依重要議題滾動式修正，並考量國際監理趨勢、國內外銀行實務以及金管會監理重點。他形容，就像是房子拆掉重建，此次提出修正草案，重新建立架構並對條文編排盤整檢討，草案預告期為60天。

不過，王允中表示，對金融機構內部控制架構而言不會有巨大的變動，只是做部分調整，而新制度可使金融機構有更強的風險管理與風險承擔能力。

王允中介紹，此次修正是盼金融機構的內部控制3道防線能相互協作，修正3道防線為「3道防線模型」。官員說明，第1道防線是業務單位自行查核，由第2道防線的法令遵循單位負責制定及督導相關查核要點，而第3道防線則是專責執行查核，不再訂定第1和2道防線的查核內容，強化獨立性。

新法規修正後，3道防線各司其職的架構未變。官員以銀行的打詐業務為例，第1道防線是業務單位執行阻詐行動，而第2道防線的法遵單位做相關規則訂定，第3道內稽內控則專注執行應有的查核作業。

官員表示，過去運作可能是互相牽制，業務單位、法遵單位與內稽內控單位可能1年開1次會檢討，但修正法規導入3道防線模型後，提升互相協作並強化溝通，可能1年開多次會議去溝通。

在強化營運韌性及風險管理制度，王允中表，為因應嚴重疾病、氣候變遷、新型態資安攻擊所帶來經濟環境變化，金管會參考國際標準，增訂內部控制相關規範及處理手冊應包含營運持續管理機制，風險管理機制則應包含對新興風險的控管。

王允中進一步說明，資產總額1兆元以上的銀行業應設置風險管理長，以綜理風險管理事務；金管會統計，前述符合條件國銀共17間，其中僅有7家設置。也就是說，新法修正上路後，有10家銀行業者要設立。

王允中說，強化對永續資訊的管理及提升揭露品質方面，則在內部控制制度相關規範及處理手冊中，納入包含永續資訊的管理，並增訂內部稽核單位辦理查核時要揭露永續相關資訊的管理。

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另外，為確保總稽核的獨立性及提升對內部稽核單位的重視，王允中指出，當總稽核異動時，業者應於事實發生日5日內向主管機關函報異動原因及內容，並副知當事人；也應建立獨立董事與內部稽核單位間的溝通管道與機制。

王允中表示，考量金融機構導入內部控制3道防線模型，將包含訂定誠信經營守則、營運持續管理機制，及調整自行查核制度、風險管理架構、風險管理專責單位權責並設置風險管理專責單位主管，或是金控要設立資訊安全長等均需要時間配合調整，金管會將給業者6個月緩衝期。（編輯：楊蘭軒）1140417

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