市場觀望台股量縮 外資賣超151億元電子股居多

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（中央社記者張建中台北18日電）台股今天量縮震盪上漲56.3點，收在19395.03點。外資賣超新台幣151.79億元，賣超前10名以電子股居多，包括半導體、面板、筆記型電腦和代工廠。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股今天成交金額持續萎縮，不到2000億元，由於關稅政策和全球經濟不確定性高，市場觀望氣氛濃厚。

黃國偉說，美國關稅談判進展緩慢，恐會對世界經濟造成傷害，美中關稅大戰，雙方貿易恐急凍，也將不利經濟發展，使投資人保守觀望應對。

外資及陸資今天賣超151.79億元，投信買超18.98億元，自營商賣超27.25億元；三大法人合計賣超160.06億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以電子股居多，有華邦電、友達、台積電、宏碁和英業達。

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外資賣超前10名還包括台泥、中信中國50正2（00753L）、台新金、元大台灣50（0050）、富邦恒生國企正2（00665L）。

外資買超前10名有凱基金、南亞科、期街口布蘭特正2（00715L）、緯創、新光金、群創、復華富時不動產（00712）、元大台灣50反1（00632R）、彰銀和寶成。（編輯：楊蘭軒）1140418