台股翻黑跌15點 外資賣超台積電鴻海、調節航空股

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（中央社記者鍾榮峰台北14日）台股受美國關稅變數干擾震盪，終場翻黑下跌15點收19513點，留長上影線約337點，外資今天賣超新台幣186.07億元，調節航空股和高息ETF，外資賣超台積電近1.26萬張，終結連2買。外資在台指期淨空單小增至2萬3883口。

美國關稅動向未明，美國總統川普今天清晨發文否認市場解讀電子產品免除對等關稅的消息，他表明未來幾天將宣布新的半導體關稅措施。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也表示，電子產品可能會在「一兩個月內」實施個別關稅。

台股今天受相關消息干擾開高走低，重返2萬點曇花一現，上下波動劇烈近520點，終場翻黑下跌15.68點，收在19513.09點，留長上影線近337點，成交值新台幣4614.8億元。

三大法人合計賣超270.29億元，其中自營商賣超132.57億元，投信買超48.35億元，外資賣超186.07億元。投信連3買、自營商連11賣。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加481口至8087口，其中外資淨空單增加335口至2萬3883口。

觀察外資買賣超動向，根據統計，外資今天主要加碼金控股，其中買超新光金近4.3萬張排名第1，敲進凱基金、南亞科、元大台灣50反1 ETF、期街口布蘭特正2 ETF、台新金、中鋼、聯電等，均超過萬張。

相較之下，外資今天調節航空股，賣超華航3.48萬張位居第1，調節長榮航3萬張居第2，外資今天也賣超元大高股息ETF、復華富時不動產ETF、國泰永續高股息等各超過2萬張，調節群益台灣精選高息ETF、復華台灣科技優息ETF、元大滬深300正2、台積電、元大台灣50 ETF、第一金等，均超過萬張。

其中外資賣超台積電近1.26萬張，終結連2買，投信買超391張，連2買；外資反手調節鴻海4273張，投信敲進588張，連2買。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，美國海關公告內容是將半導體和電子產品歸類成獨立品項，應沒有完全豁免關稅，但比先前市場傳言大幅課徵要好多，「利空減緩」；但最終可能遭加徵關稅，比原先電子產品無需課徵關稅相較，「利多程度沒這麼大」，台股今天走勢大幅震盪，即反應市場心態。

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台積電今天開高走低翻黑，黃國偉指出，市場憂慮川普可能對半導體產業課徵關稅，觀察17日台積電法人說明會、對今年財測、川普關稅變數、以及包括美國在內全球布局進展。

觀察外資動向，黃國偉表示，外資在台指期淨空單並未明顯增加，態度並未轉空，籌碼面可正向看待。（編輯：楊凱翔）1140414