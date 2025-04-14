關稅震撼彈 新台幣逆勢狂升1.95角成交量爆史上第6大

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國總統川普一連串關稅政策在全球激起驚濤駭浪，股債市迎來震撼教育，不過新台幣匯率因資金狂潮大舉匯回，盤中猛烈升值逾2角，央行不樂見新台幣升太快，大手筆買匯阻升，收盤收在32.51元，仍飆升1.95角，兩大外匯市場則爆出史上第6大成交量。

美國關稅動向混沌不明，台股今天震盪劇烈，波動近520點，2萬點得而復失，午盤後數度翻黑，終場收19513.09點，下跌15.68點。

新台幣匯率走自己的路，今天以32.66元開出後，匯價直線上攻，連闖32.6、32.5元兩道關卡，升抵盤中高點32.448元，狂漲2.57角，隨後美元買盤進場，升幅略為收斂，但終場收在32.51元，不只匯價連7升，也創近4個月最高紀錄。

外匯交易員直言，今天外資、投信匯入量能又急又猛，匯價直接衝破32.5元重要關卡，央行為了避免匯率波動太劇烈，真槍實彈進場穩匯，粗估超過成交量一半。

觀察今天台北及元太外匯市場總成交金額，高達36.215億美元，創史上第六大成交量紀錄。

雖然新台幣匯率連7升，外匯交易員指出，推動新台幣升值的原因並非熱錢流向台股的正面因素，反而是以停損居多，因投資人停損美元資產部位，投信海外投資款贖回，大量資金回流所致；川普關稅政策發展難以捉摸，衝擊尚未全面顯現，目前很難說新台幣已經站穩32元。

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外匯交易員進一步指出，川普關稅政策反覆，導致投資人對於美元資產信心動搖，近期可以看到美債殖利率竄升，美元卻跌破100的關鍵價位，意味投資人賣掉美債、拿到美元後，又把資金撤離美元資產，「市場比較恐慌時，會有這種現象」。

外匯交易員直言，近期股匯市比較混亂，波動十分劇烈，難再用經驗法則判斷後續發展，未來大方向還是先看美國政策如何走、金融市場如何因應，一切都充滿不確定性。（編輯：楊凱翔）1140414