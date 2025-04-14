關稅、地緣政治及通膨3隱憂 瑞銀估金價上看3500美元

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（中央社記者羅元駿台北14日電）受美國對等關稅政策影響，加上全球地緣政治局勢升級以及市場對通貨膨脹的擔憂，瑞銀今天表示，再次上調黃金未來12個月目標價格至每盎司3500美元；不過，若局勢緩解或全球經貿關係恢復，則金價上漲空間有限。

瑞銀財富管理投資總監辦公室今天發布新聞稿指出，上週黃金每盎司突破3200美元，加上地緣政治緊張局勢升級、對通膨的擔憂與不斷變化的利率前景等，認為黃金具吸引力並再次調升金價預期。

瑞銀曾於3月20日預估金價每盎司上看3200美元，時隔不到1個月就再次上調黃金目標價。

瑞銀表示，持續的關稅政策及地緣政治風險可能對美國和全球經濟前景產生負面影響，多種不確定因素導致交易所交易基金（ETF）和投機者的需求強於預期。瑞銀預估未來12個月的黃金目標價為每盎司3500美元。

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瑞銀進一步指出，除了避險需求和投機者的參與外，黃金配置需求最近也發生許多結構性轉變；包含中國監管機構在今年2月允許保險基金投資配置黃金、各國央行系統性提高黃金總儲備等都支撐黃金需求。

不過，瑞銀也提到，若地緣政治緊張局勢緩解，或是國際經貿關係恢復緊密，以及美國總體經濟和財政有顯著改善，則可能會限制黃金的上漲空間。（編輯：楊蘭軒）1140414