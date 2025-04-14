台積電挫跌 台股震盪逾500點終場翻黑險守19500點

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國關稅動向混沌不明，台股今天震盪劇烈，波動近520點，2萬點得而復失，午盤後數度翻黑，終場收19513.09點，下跌15.68點，跌幅0.08%，成交值新台幣4614.8億元，台積電翻黑下挫2.7%。股價超過千元的高價股維持「十千金」。

電子股終場翻黑小跌0.51%，金融小漲0.22%，人工智慧（AI）概念股為主的電腦及周邊設備族群勁揚3.84%，航運股揚升2.83%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲1.79%。

市場解讀美國海關11日晚間公告可讓電腦、智慧型手機及晶片在免除對等關稅項目內，不過美國總統川普今天清晨發文否認，並透露美國正針對半導體和所有電子供應鏈，採取國家安全關稅調查，他之後表明，會在接下來一週宣布新的半導體關稅措施。美國商務部長盧特尼克也表示，電子產品可能會在「1、2個月內」實施個別關稅。

美國關稅動向未明，牽動台股今天走勢波動劇烈，上下震盪幅度超過500點，盤中一度衝上20023.63點，大漲近500點，不過11時過後回檔修正，台積電、日月光投控等電子權值股翻黑下挫，鴻海、廣達、緯穎等人工智慧（AI）伺服器概念股漲幅收斂。

權王台積電終場收865元，下跌2.7%，跌24元，聯發科收1400元，小漲1.08%，鴻海收138.5元，上漲2.97%，廣達收228元，勁揚5.8%，緯創收97.3元，大漲7.75%。

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台新台灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，市場解讀美國海關公告電子產品可豁免關稅，但美國總統川普關稅動向逆轉，台股早盤反彈，一度重返2萬點，不過之後走勢震盪。

展望台股後市，黃鈺民分析，美股及台股跌深後技術面乖離大，加上融資下滑，外資空單減少，大跌後利基題材股投資價值浮現，評估台灣IC設計公司下游客戶多為組裝廠或通路商，直接銷售至美國的比重低，受關稅戰影響相對有限。（編輯：林家嫻）1140414