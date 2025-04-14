美國關稅疑慮未除 台積電下跌24元外資賣超逾萬張

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（中央社記者張建中新竹14日電）美國關稅疑慮持續籠罩，台積電今天遭外資賣超1萬2576張，股價開高震盪走低，900元關卡得而復失，終場收在865元，下跌24元，市值縮水新台幣6223億元，滑落至22.43兆元。

美國聯邦政府日前免除電子產品及半導體的關稅，不過路透社報導，美國總統川普在「真實社群」（Truth Social）發文指出，那些產品將被歸入不同的關稅類別，將在國家安全關稅調查中檢討半導體和整個電子產品供應鏈。

在美國關稅疑慮持續籠罩下，市場憂心關稅的不確定性，恐將為台積電營運增添變數。除美國關稅議題，投資人也期待台積電在4月17日線上法人說明會能夠對於與英特爾（Intel）合資成立公司的傳言釋疑。

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台積電今天股價開高走低，盤中攻上903元，不過隨著外資賣超，台積電股價由紅翻黑，終場收在865元，下跌24元，市值縮水6223億元，滑落至22.43兆元，影響大盤約193點。

台積電今天盤中零股交易依然熱絡，成交股數584萬75股，成交金額51.67億元，皆高居台股之冠。（編輯：林家嫻）1140414