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台韓中積極發展MicroLED 台廠更重技術優勢

2025/4/19 20:36
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（中央社記者潘智義台北19日電）台廠跨入微型發光二極體（MicroLED）新一代面板技術，並最先量產，中國、韓國廠商也積極投入。台廠強調，部分中國廠商生產晶粒單邊尺寸較大的MiniLED顯示面板，也稱為是MicroLED，定義明顯較台廠寬鬆。

LED廠富采旗下隆達董事長范進雍指出，中國許多廠商標榜MicroLED，其實是MiniLED，兩種產品對晶粒的尺寸定義不同。

群創光電此次參與Touch Taiwan智慧顯示展，除展示微型發光二極體（MicroLED）之外，也同時展示MiniLED。

韓國廠商方面，三星採用友達以錼創生產MicroLED晶片做成的面板模組，進一步組裝成電視螢幕；雖說韓廠也研發MicroLED晶片，但進展尚不如台廠。

此外，友達關係企業富采也向錼創購買MicroLED晶片廠線，群創及韓廠則向錼創購買MicroLED晶片巨量移轉設備，自行建置產線。

富采董事長彭双浪表示，除台灣領先投入MicroLED新一代顯示技術外，中國、韓國也相繼投入，代表大家都認同MicroLED的發展潛力，有利市場發展。

以應用別來看，三星採購友達MicroLED面板模組，組裝的MicroLED電視，為電視應用最知名的例子，只是價格太貴；但業者樂觀看待，價格將快速下滑。

在其他MicroLED面板應用上，友達去年已出貨給智慧手錶，車用市場預計2027年至2028年才會放量。

智慧眼鏡部分，錼創推出全球最小、全球最高像素密度0.18吋5644 PPI全彩MicroLED顯示器，可謂為人工智慧（AI）眼鏡而生。

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業者指出，已有中國廠商量產採用矽基板的MicroLED顯示面板，提供智慧眼鏡使用；台廠的錼創是全球最先量產MicroLED晶片廠商，量產的產品尺寸相對較大，所以使用的是「玻璃基板」，而錼創此次推出僅0.18吋5644 PPI全彩MicroLED顯示器，則也是採用矽基板。

錼創說，MicroLED用在微型顯示器，通常廠商都是採用矽基板，不過錼創和中國廠的技術方案不一樣。錼創是用一片的方案，自家技術是單片全彩的微型MicroLED面板，主要差異是整體的體積會比較小；已採矽基板生產的中國廠則是採用3片單色MicroLED面板混光的技術。（編輯：張良知）1140419

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