加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅因應／880億支持方案申請條件放寬 輸美3年實績門檻擬部分取消
首頁 / 證券

亞德客：擴大日美泰大馬據點 攻滾珠螺桿新品

2025/4/21 11:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）氣動元件廠亞德客-KY董事長王世忠表示，持續擴大海外區域營運規模，積極擴充海外營運據點，計畫逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司。在新品布局，亞德客-KY未來規劃開發電動缸及滾珠螺桿等。

亞德客-KY將於5月21日舉行股東會，王世忠在日前公布致股東報告書中指出，氣動元件市場自2024年已逐步回溫，亞德客-KY不斷開發高毛利新產品、改善產品銷售組合、提升內部生產效率及降低成本，也持續拓展品牌形象，提高市占率支持營業額成長。

在台灣和中國大陸布局，王世忠指出，亞德客-KY台南廠以及在台灣成立第2研發中心，發展高階氣動及電動產品元件，自製線性滑軌持續量產；在中國大陸持續增設銷售分公司及營業所，並設立物流中心以提高營運效率。

在海外布局，王世忠表示，計畫逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司，擴大海外區域營運規模。在新產品規劃，亞德客-KY未來將再開發電動缸及滾珠螺桿等新品，透過公司在中國及世界各地行銷體系代理其他自動化元件產品。

亞德客-KY在4月初表示，儘管國際局勢仍有不確定因素，但公司對今年展望，較2月時更樂觀，預期市場需求已逐步回溫。

此外中國國際機床展覽會（CIMT2025）今天起在北京登場，亞德客-KY積極參展，展示高精度氣動元件整合模組化設計、氣缸到夾具、以及整合線性滑軌與氣動控制的機械手臂等解決方案。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣工具機暨零組件工業同業公會也攜手台灣工具機業者參展，工具機公會透過新聞稿指出，整機台廠包括永進機械、東台、程泰、台灣瀧澤、百德、友嘉等；零配件廠商包括上銀、東培工業、台灣引興、德大機械等，共計百家以上廠商聯袂登場。

工具機公會理事長陳伯佳表示，中國機床展是與德國漢諾威工具機展（EMO Hannover）、美國芝加哥工具機展（IMTS）、日本國際工具機展覽（JIMTOF）並列的全球4大工具機國際展，藉此台灣工具機業者開拓新市場。除了深耕海外市場，工具機公會也同步部署台灣產業動能。（編輯：蘇志宗）1140421

#中國大陸
#日本
#亞德客-KY
#馬來西亞
#王世忠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：