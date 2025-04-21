亞德客：擴大日美泰大馬據點 攻滾珠螺桿新品

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）氣動元件廠亞德客-KY董事長王世忠表示，持續擴大海外區域營運規模，積極擴充海外營運據點，計畫逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司。在新品布局，亞德客-KY未來規劃開發電動缸及滾珠螺桿等。

亞德客-KY將於5月21日舉行股東會，王世忠在日前公布致股東報告書中指出，氣動元件市場自2024年已逐步回溫，亞德客-KY不斷開發高毛利新產品、改善產品銷售組合、提升內部生產效率及降低成本，也持續拓展品牌形象，提高市占率支持營業額成長。

在台灣和中國大陸布局，王世忠指出，亞德客-KY台南廠以及在台灣成立第2研發中心，發展高階氣動及電動產品元件，自製線性滑軌持續量產；在中國大陸持續增設銷售分公司及營業所，並設立物流中心以提高營運效率。

在海外布局，王世忠表示，計畫逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司，擴大海外區域營運規模。在新產品規劃，亞德客-KY未來將再開發電動缸及滾珠螺桿等新品，透過公司在中國及世界各地行銷體系代理其他自動化元件產品。

亞德客-KY在4月初表示，儘管國際局勢仍有不確定因素，但公司對今年展望，較2月時更樂觀，預期市場需求已逐步回溫。

此外中國國際機床展覽會（CIMT2025）今天起在北京登場，亞德客-KY積極參展，展示高精度氣動元件整合模組化設計、氣缸到夾具、以及整合線性滑軌與氣動控制的機械手臂等解決方案。

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