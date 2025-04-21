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力抗關稅股災紛擾 新光三越母親節檔期業績拚增7%

2025/4/21 22:27（4/21 22:36 更新）
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百貨龍頭新光三越母親節檔期24日登場，祭出史上最高回饋，全台業績力拚成長7%。（新光三越提供）中央社記者曾智怡傳真 114年4月21日
百貨龍頭新光三越母親節檔期24日登場，祭出史上最高回饋，全台業績力拚成長7%。（新光三越提供）中央社記者曾智怡傳真 114年4月21日
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（中央社記者曾智怡台北21日電）美國總統川普關稅政策、股災等衝擊國內首季零售消費，為刺激買氣，百貨龍頭新光三越母親節檔期祭出史上最高回饋，有望帶動業績回溫。業者指出，看好凍齡保養品、潮流運動單品表現，全台業績力拚成長7%、達新台幣38億元。

新光三越表示，前陣子初夏購物節受到川普關稅、股災、天氣不佳等因素夾擊，來客數與業績皆不如預期；統計今年首季全台業績些微下滑，以床寢、家電等家用類衰退最多。

談及關稅衝擊，以南西店為例，雖然今年前3月業績仍成長5.8%，新光三越不諱言，清明連假來客數明顯減少，當然一方面也和連假出遊潮有關，但目前人潮尚未恢復到去年同期程度，另觀察到頂級客消費微幅下滑。

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母親節檔期即將開跑，為進一步刺激買氣，新光三越祭出至少10%優惠，檔期首4日加上卡友、銀行禮等優惠，回饋最高達18%，優惠力道為史上最大。

新光三越指出，川普關稅政策是「瞬間影響大」，但近來已趨於穩定，目前信義店母親節餐廳訂位率已達7成，也看好凍齡保養品、運動潮流商品等銷售表現。（編輯：楊蘭軒）1140421

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