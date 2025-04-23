加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
牙醫涉助逾600名中國人非法來台 檢調約談10被告
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

資策會今年聚焦3任務 助中小企業加裝AI風火輪

2025/4/23 16:55（4/23 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
資策會23日提出今年3大任務，包括協助產業導入AI技術、健全台灣數位生態與開展國際合作。圖為資策會董事長黃仲銘（左）與執行長范俊逸（右）。中央社記者蘇思云攝 114年4月23日
資策會23日提出今年3大任務，包括協助產業導入AI技術、健全台灣數位生態與開展國際合作。圖為資策會董事長黃仲銘（左）與執行長范俊逸（右）。中央社記者蘇思云攝 114年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）資策會執行長范俊逸今天表示，資策會今年聚焦3任務，分別是協助產業導入AI技術，結合資服業者，在智慧餐飲、智慧照護領域創造範例；幫中小企業導入AI，如同幫業者加上「風火輪」，開展更多國際合作；也會持續健全台灣數位生態。

去年6月18日上任的資策會董事長黃仲銘今天在交流活動上表示，AI可以說是台灣下一個「護國群山」，希望資策會研發技術落地，助產業AI化。此外，台灣軟體業還有進步空間，希望持續跟台灣資服業者合作，向國際拓展，也鼓勵資策會內部人員如果有好的技術，也可以衍生新創事業（Spin-off）。

黃仲銘坦言，今年因預算刪減會比較辛苦，但未來也希望資策會可以成為全民的資策會，讓更多人了解資策會業務。

今年2月上任的資策會執行長范俊逸表示，資策會今年聚焦3大任務，第1，協助各產業導入AI技術，希望結合資服業者，在智慧餐飲、智慧照護等領域創造案例。

第2，除了AI技術之外，可能還牽涉法規、情報分析、政策、技術與資安領域等，資策會希望持續健全台灣數位生態；第3，為開展國際合作，推動AI應用「內服成功可以轉為外用」，台灣市場較小，希望幫中小微型企業導入AI，如同幫業者加裝「風火輪」，速度跑更快。

范俊逸曾任資訊安全學會理事長與電信技術中心執行長，熟悉技術研發到產業應用的整體脈絡。范俊逸會後受訪時表示，百工百業範圍很廣，以智慧餐飲為例，主要會促成餐飲業者、系統整合商、AI技術公司三方合作，透過診斷，看業者哪些業務可以導入AI。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於智慧照護領域，范俊逸解釋，中南部許多高齡族群，照護人力不足是一大問題，除了持續優化照護者工作之外，也要思考如何提供被照顧的長者客製化服務，希望用AI解決生活上碰到的難題。

資策會數位轉型研究院今天也提到，由資策會未來體驗創新實驗室規劃執行，與李登輝基金會共同舉辦的「數位李登輝—數位新生/聲生不息」活動，首次結合基金會珍藏史料與資策會的生成式AI技術，打造多種創新互動形式，包括跟前總統李登輝的數位人物對話、智慧書房、互動合影等，相關成果預計7月公開展出。（編輯：林家嫻）1140423

#AI
#李登輝
#資策會
#黃仲銘
李登輝
安倍昭惠：台灣平安日本也會平安 祈願日台關係更深NSO啟動日本巡演 攜重量級音樂家共譜文化外交
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
拉貨急單湧現 3月電力景氣燈號續亮黃紅燈
71
更多編輯台推薦新聞：