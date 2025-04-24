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機器人理財夯 首季資產規模達131億元、年增近5成

2025/4/24 18:16
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（中央社記者羅元駿台北24日電）智能投顧夯，金管會最新統計，截至今年第1季底止，機器人理財業務累積資產規模達新台幣131.11億元，年增近5成，其中累積客戶數更達21萬6491人。

金管會今天公布，截至今年第1季底止，共有17家業者開辦機器人理財業務，累積資產規模達131.11億元，季增17.03%、年增49.72%，累積客戶數為21萬6491人。

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金管會資料顯示，開辦機器人理財業務的銀行中，以國泰世華銀行機器人理財資產規模達25.27億元穩居冠軍，市占率為19.27%；華南銀以19.3億元的資產規模超車一銀、市占率為14.72%，一銀則為19億元、市占率14.49%，排名第3。

投信方面，以復華投信機器人理財業務資產規模2.92億元居冠，市占率2.23%；野村投信緊追在後，資產規模2.44億元，市占率1.86%；第3為群益投信資產規模0.24億元，市占率0.18%。（編輯：楊凱翔）1140424

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