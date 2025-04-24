關稅挑戰 蔡易餘：政府應助拓展多元國際市場
2025/4/24 19:26
（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）民主進步黨籍立法委員蔡易餘今天與經濟部官員等到嘉義縣辦產業座談會時說，美國加徵關稅衝擊台灣傳統產業很大，政府應積極協助企業拓展多元國際市場，儘速落實補助機制。
立法院經濟委員會排定考察高雄市與嘉義地區農經建設概況，下午於國立故宮博物院南部院區辦「因應美國關稅政策衝擊嘉義縣產業座談會」，與會廠商與相關協會代表約60人、蔡易餘、經濟部次長賴建信、財政部關務署高雄關關務長劉芳祝與嘉義縣政府經濟發展處長李雅萍等出席。
與會廠商代表建議政府，向美國爭取降低關稅至少要低於台灣的競爭國，防止中國低價商品傾銷台灣，協助業者降低生產成本、增加競爭力等。
透過 Google News追蹤中央社
蔡易餘表示，農業、工具機與製藥等都受影響，應儘速落實個案申請與補助機制。此外，政府須協助企業拓展多元國際市場，舉辦展覽吸引國際買主，提升競爭力，希望透過座談會彙整嘉義地區產業聲音，讓新台幣4100億元資源用在刀口上，助台灣度過關稅挑戰。
行政院院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力等。（編輯：李明宗）1140424
- 關稅挑戰 蔡易餘：政府應助拓展多元國際市場2025/04/24 19:26
- 2025/04/24 18:43
- 2025/04/24 14:48
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美豬牛標示受矚 食藥署：來源國標示非針對美國