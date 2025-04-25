台積電開高突破月線關卡 市值重返23兆元

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（中央社記者張建中新竹25日電）美股主要指數24日全面收高，費城半導體指數勁揚5.63%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾4%，台積電今天跳空開高，達900元，突破月線關卡，市值達新台幣23.33兆元。

美股持續揚升，道瓊工業指數24日上漲486.83點，那斯達克指數上揚457.99點，費城半導體指數上漲224.27點，漲幅達5.63%，台積電ADR上漲逾4%。

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台積電今天股價同步走強，開盤跳空達900元，上漲36元，突破月線關卡，市值增加新台幣9335億元，達23.33兆元，貢獻大盤約290點。

台積電製程技術持續推進，今年下半年將量產2奈米製程，A14製程預計2028年量產，此外，台積電也繼續推進CoWoS先進封裝技術，以CoWoS技術為基礎的SoW-X，將打造一個擁有現有方案40倍運算能力的晶圓尺寸系統，預計2027年量產。（編輯：潘羿菁）1140425