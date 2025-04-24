M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP技術創新

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（中央社記者張建中新竹24日電）矽智財（IP）廠M31今天宣布，eUSB2實體層（PHY）IP已在台積電3奈米製程成功完成矽驗證，並於2奈米製程技術完成設計定案，將加速推動人工智慧（AI）智慧裝置的應用落地。

M31發布新聞稿指出，2020年於台積電7奈米製程首度推出eUSB2 IP解決方案，之後持續擴展eUSB2 IP產品線，涵蓋5奈米、3奈米，並推進至最新的2奈米製程，與台積電先進製程藍圖高度契合。

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M31總經理張原熏說，旗下eUSB2 IP已在多個先進製程成功矽驗證，這次與台積電於2奈米的協作進展，顯示M31在高速傳輸介面IP領域的創新，協助客戶導入最新協議，加速晶片設計與量產流程。

M31表示，eUSB2 IP解決方案已被多家高階智慧手機晶片與AI影像處理應用廠廣泛採用。目前正積極開發新一代eUSB2 Version 2.0實體層IP，同步於台積電3奈米與2奈米製程加速研發中。（編輯：張良知）1140424