榮成控前員工竊密 永豐餘否認挖角籲良性競爭

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（中央社記者何秀玲台北25日電）工紙大廠榮成今天表示，核心研發成員去年11月底轉職永豐餘工紙，涉嫌竊取榮成營業秘密，現經司法機關調查中。永豐餘回應，未刻意挖角榮成員工，均為自行應徵，未挖角或使用營業秘密，正向看待產業人才技術交流，同聲譴責惡意挖角與營業秘密外流。

榮成表示，據了解，此員工為董事長鄭瑛彬身邊重要核心研發成員，離職3個月前即與永豐餘工紙高層面試並錄取後，下載並備份榮成工作檔案，但包含不限營業秘密相關文件檔案，違反與榮成簽訂的保密承諾書，以及涉嫌營業秘密法的違法行為。

經司法機關搜索住居所等處所，並扣押相當證物，涉犯營業秘密法、刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪等，罪嫌重大，經司法機關列為被告偵辦中。

榮成指控，永豐餘工紙近年多次挖角其人才，包括2021年9月兩位年資5年半的研發主任與大型紙機主管；2023年5月兩位年資9年多的紙機主管，以及2023年下半年一位年資12年半的核心研發成員，現因涉嫌攜帶營業秘密遭調查。

榮成表示，從這些案例看來，永豐餘工紙多年來缺乏培育人才，高層透過向同業挖角培育多年的年輕人才，以改善企業競爭力。

榮成指出，今年3月已寄存證信函給永豐餘工紙董事長及總經理，告知切勿持有、取得、隱匿相關榮成營業秘密或使用、洩漏，如果已持有、取得者應刪除和銷毀。

榮成也表示，將追查有無其他涉嫌不法取得，或不法使用榮成營業秘密的人，涉嫌違反營業秘密法、刑法者恐有刑事責任外，更將面臨榮成鉅額求償。

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永豐餘今天也發出聲明表示，永豐餘歡迎各界優秀人才，並未刻意挖角榮成員工，這些均為榮成離職員工自行到公司應徵，不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，永豐餘更無使用相關營業秘密資料。

永豐餘也表示，榮成離職員工來永豐餘工作的職務，與原公司任職內容並不相同；而國內紙業人才、技術交流頻繁，以利產業興盛，對此永豐餘正向看待，也同聲譴責惡意挖角、營業秘密外流一事。（編輯：楊凱翔）1140425