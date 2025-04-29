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精測受惠HPC測試需求 首季獲利創同期新高

2025/4/29 17:25
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）測試介面廠中華精測受惠美系高效能運算（HPC）晶片測試訂單需求暢旺，今天下午公布第1季稅後獲利新台幣2.21億元，創歷史同期新高，每股基本純益6.75元。

精測第1季合併營收11.52億元，季減10.6%，較2024年同期成長70.5%；單季毛利率53.78%，季減1.9個百分點，年增2.9個百分點；第1季歸屬母公司業主淨利2.21億元，季減31%，年增率高達1480%，單季每股稅後盈餘6.75元。

精測說明，第1季受惠美系高效能運算（HPC）晶片測試訂單需求暢旺，首季營運淡季不淡，營收和獲利均創歷年同期新高；第1季毛利率較去年第4季下滑，仍維持長期毛利率目標50%至55%區間。

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展望第2季，精測指出，HPC晶片應用IC測試板需求持穩，但美國對等關稅變數不確定性仍在，精測今年上半年放緩桃園三廠擴建計劃，依循「現金為王」謹慎原則，資金以股東股利、研發AI先進封測探針卡，以及市場拓展等相關營運資金為主。

精測將在30日舉行線上法人說明會，先前在櫃買中心業績發表會，精測預期第2季業績較第1季佳，上半年較去年同期明顯成長，第4季業績挑戰去年同期新紀錄，今年目標業績逐季成長，力拚超越2022年營收43.89億元高點，再創歷史新高。（編輯：張良知）1140429

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