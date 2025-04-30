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觀光業看關稅衝擊 雄獅步步為營、雲品估非持久戰

2025/4/30 14:51（4/30 15:56 更新）
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雄獅旅遊、雲品國際旗下君品Collection與台鐵30日舉行記者會，宣布鳴日廚房推出米其林饗宴。圖左2為雄獅董事總經理黃信川、圖右3為雲品國際董事長盛治仁。中央社記者江明晏攝 114年4月30日
雄獅旅遊、雲品國際旗下君品Collection與台鐵30日舉行記者會，宣布鳴日廚房推出米其林饗宴。圖左2為雄獅董事總經理黃信川、圖右3為雲品國際董事長盛治仁。中央社記者江明晏攝 114年4月30日
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（中央社記者江明晏台北2025年4月30日電）市場擔憂，美國對等關稅波及觀光旅遊，雄獅董事總經理黃信川表示，雄獅會步步為營、持續觀望，目前個人旅遊未受影響，但部分企業員旅踩煞車；雲品國際董事長盛治仁推估，關稅不會變成持久戰。

雄獅旅遊、雲品國際旗下君品Collection與台鐵今天舉行記者會，宣布鳴日廚房推出米其林饗宴。黃信川表示，鳴日廚房行程第3季將啟航，預期很快就會完銷，近年來鐵道觀光逐漸打開市場，去年雄獅鐵道旅遊營收約新台幣4億元至5億元，今年目標要達8億元。

美國總統川普端出對等關稅，衝擊全球經貿，市場擔憂引發經濟衰退，衝擊與消費息息相關的觀光旅遊產業。

針對川普關稅影響，黃信川說，目前都還在觀望，雄獅產品銷售能見度高，目前已看到明年第2季，今年第4季的商品雖賣得差不多，但有看到部分企業員工旅遊踩煞車，個人旅遊則沒有受影響，雄獅步步為營、持續觀望。

整體而言，黃信川表示，雄獅今年整體營運走勢，估計首季會比去年好，第2季和第3季估計都差不多持平，第4季要持續觀察。

雲品國際董事長盛治仁指出，內部把關稅戰當成新一波的疫情看待，觀光產業雖不是第一線受衝擊，但當第一線受傷，市場消費就會降下來，進而影響到第二波、也就是觀光產業的狀況。

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他說，雲品國際估計今年整體營運還是會比去年成長，4月初台股崩盤，確實那幾天很多訂位就突然取消，影響高價餐飲市場，不過營運上該做的事情還是按照計畫，很多委託經營案都持續洽談中。

盛治仁表示，有聽到中南部傳統產業因關稅影響，暫停舉辦員工旅遊計畫，「雲品會想像最壞情況來做準備」，但認為美國關稅應該不會變成持久戰，在各方壓力和與各國取得談判成果後，美國政府會很快把事情劃下句點，回到原本生活、正常經濟狀態。（編輯：張均懋）1140430

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