日月光投控首季獲利年增33% 今年AI測試業務看佳

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）半導體封測廠日月光投控今天下午公布第1季稅後獲利新台幣75.54億元，季減19%、年增33%，第1季每股基本純益1.75元。日月光投控指出，今年測試業務成長可期，持續擴大人工智慧（AI）晶片測試市占。

日月光投控下午舉行線上法人說明會，評估目前業務狀況及匯率假設，展望第2季營運，預估若以新台幣計價，封測事業第2季營收將季增9%至11%，毛利率將季增1.4個百分點至1.8個百分點。

在電子代工服務（EMS）業務，若以新台幣計價，投控預估電子代工服務第2季營收將年減10%、營業利益率將年減1個百分點。日月光投控表示，第2季電子代工服務業務維持以往季節性表現。

日月光投控預估，今年測試業務可持續成長，預估到今年底，測試業績占投控封裝、測試及其他材料業績比重可到19%至20%，持續擴大人工智慧（AI）晶片測試市占。

日月光投控下午公布今年第1季財報，單季合併營收1481.53億元，較2024年第4季減少9%，比去年同期成長11.56%，創同期新高，主要受惠先進封裝成長，第1季毛利率16.8%，季增0.4個百分點、年增1.1個百分點。

投控第1季營業利益96.71億元，營益率6.5%，季減0.4個百分點、年增0.9個百分點，單季歸屬母公司業主獲利75.54億元，季減19%、年增33%，第1季每股基本純益1.75元，低於去年第4季的2.15元，但優於去年同期的1.31元。

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從封測材料來看，第1季通訊營收應用占日月光投控整體營收比重約48%，電腦占比22%，車用、消費電子和其他占比約30%。前10大客戶營收占比約61%。

法人評估，日月光投控第2季營收落在1519億元至1520億元區間，季增約2%至3%。（編輯：林家嫻）1140430