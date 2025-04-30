台灣金聯平價宅銷售率達86% 桃園龜山透天厝熱門

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（中央社記者羅元駿台北30日電）台灣金聯董事長宮文萍今天指出，今年平價住宅申購不受房市冷清影響，銷售率仍達86%。其中，最熱門物件為桃園龜山總價新台幣1668萬元的透天厝，吸引138人登記，台中市總價299萬的套房，也有137人申購，中籤率均不到1%。

台灣金聯今天舉行114年平價住宅銷售公開抽籤記者會。今年共1730人登記申購86件平價住宅，占整體出售總件數100件的86%。

宮文萍表示，台灣受到央行第7波信用管制，使得銀行核貸期較長，加上美國對等關稅政策等因素稍微影響台灣今年房市表現，但平價住宅的銷售並沒有受到太大影響，顯示台灣金聯推出的價格實惠。

宮文萍指出，本次六都整體銷售率為83%，其中雙北地區達94%、桃竹苗地區及台南市皆為89%、台中市83%，銷售率都優於市場整體表現。

另外，宮文萍說，今年最熱門的物件位於桃園龜山總價1668萬元，擁有前庭後院美墅，共有138人登記，其次為今年最低總價299萬元、位於台中市漢口路四段商圈的套房，共有137人申購，中籤率均不到1%。銷售率僅55%的高雄地區，則因房價漲幅大且剛性需求較弱，使民眾買房態度轉趨保守。

宮文萍也分析，未成功售出的14件平價住宅，是受到同社區銷售中的同類型物件多，產生排擠效應。另外，平均家戶人口數趨減，以及貸款負擔較大等因素造成部分大坪數或總價較高物件未能售出。

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台灣金聯表示，未來這些物件短期內將以出租方式，提供有租屋需求者申租。

對於台灣房地產未來發展趨勢，宮文萍認為，因目前信用管制政策及美國對等關稅對經濟的負面影響，民眾購置不動產態度趨保守及觀望，短期內不動產趨勢交易量縮價跌；不過長期而言，因不動產屬於耐久財且抗通膨，仍是值得投資購買的資產選項。（編輯：潘羿菁）1140430