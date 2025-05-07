搶搭數位浪潮 集保eNotice平台電子通知人數突破百萬

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（中央社記者張良知台北7日電）集保結算所股務事務電子通知平台（eNotice平台）自2023年6月上線以來，從初期的股利發放、到增加ETF收益分配電子通知，至今年5月5日，同意接收電子通知的投資人正式突破百萬人。

除了eNotice服務，集保股東e服務提供股東會視訊會議（eMeeting）服務，今年使用視訊輔助股東會的公司達到120家新高；而股東會電子投票（eVoting）的投票比率，更是連續3年達到60%，投資人及發行公司持續加入數位服務的潮流。

集保結算所董事長林丙輝表示，發行公司使用集保結算所eNotice服務，大幅降低在紙張、印刷及郵寄費用的成本，也讓投資人可隨時透過eNotice平台快速查詢發放日、配息金額等資訊，可避免投資人對於紙本郵件可能造成資料遺漏與外洩的憂慮。

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目前上市、上櫃及興櫃公司中，已有1371家與集保結算所簽約，投資人使用人數也突破100萬大關。

此外，集保結算所也鼓勵股東多加使用電子投票，實踐股東行動主義，不受時間、空間限制；而發行公司使用股東會視訊會議，不僅可提供股東多一個參加股東會的管道，也可提升公司治理成績。（編輯：林家嫻）1140507