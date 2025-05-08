台郡首季每股虧1.76元 新總經理3策略拚轉型

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（中央社記者江明晏台北8日電）台郡首季每股虧損1.76元，台郡表示，將加速轉型提升產品價值來面對關稅、匯率衝擊，同時公告由美籍專業經理人David Cheng擔任總經理，將聚焦3大方向，改善財務結構、轉虧為盈。

台郡科技今天召開法人說明會，第1季營收新台幣51.7億元，每股虧損1.76元，台郡說明，上半年營運受國際局勢大幅震盪影響，持續以精實管理及優化產品組合力求改善財務結構。

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台郡說明，2025年自5月開始面對關稅及匯率衝擊影響，營運策略將以加速轉型，開展AI傳輸技術整合及專注行動裝置產品結構調整布局。

此外，台郡科技董事會今天決議通過由美籍專業經理人David Cheng擔任總經理。台郡表示，David Cheng將聚焦3大策略方向，第1，改善財務結構，透過精實管理與產品價值優化，實現營運轉虧為盈。第2，擴展新興技術與市場，聚焦AI與機器人等高成長領域的技術研發與市場拓展。第3，深化全球供應鏈合作，提升營運效率與整體競爭力。（編輯：林家嫻）1140508