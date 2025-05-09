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台股漲371.64點

2025/5/9 13:45
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（中央社台北9日電）台北股市今天開高走高，收盤漲371.64點，為20915.04點，漲幅1.81%，成交金額新台幣2935.1億元。

加權指數開盤為20690.80點，盤中最高20915.04點，最低20643.56點；不含金融股指數18153.57點，漲344.97點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.77%、食品股漲0.47%、塑化股漲0.75%、紡織股漲1.77%、機電股漲2.21%、造紙股漲0.86%、營建股漲0.67%、金融股漲0.80%。

委買張數1905萬4887張，委賣張數838萬9282張，成交張數525萬110張。

收盤時上漲646家，下跌326家，持平91家。

成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、寶一、元大台灣50反1、中信金、群創。

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漲幅前5名個股為穎漢、盛達、聯鈞、弘凱、光聖。

跌幅前5名個股為銘鈺、波力-KY、三商餐飲、麗嬰房、康師傅-DR。1140509

#中信金
#元大台灣50反1
#台北股市
#康師傅
#麗嬰房
#金融股
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