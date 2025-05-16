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電腦展題材金融航運助攻 台股盤中漲百點重返21800點

2025/5/16 10:51
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（中央社記者鍾榮峰台北16日）台北國際電腦展（Computex）下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台發表主題演講，台積電今天盤中回神，重電族群勁揚，航運強勢，助台股翻紅反彈，最高21854.50點，上漲124.25點。

到10時45分，加權指數21834.28點，上漲104.03點，成交值約新台幣1781億元，其中電子股小漲0.18%，金融勁揚1.09%，航運漲3.5%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚0.6%。股價超過千元的高價股維持「十三千金」。

權王台積電盤中最高996元，漲0.3%，之後在平盤993元附近整理，鴻海小跌、聯發科小跌，日月光投控跌近2.6%，人工智慧（AI）概念股廣達、緯創、緯穎在平盤整理。

重電大廠華城盤中漲近4%，士電盤中觸漲停184元，中興電漲逾7.6%。貨櫃三雄長榮盤中漲近5%、萬海漲近8%、陽明漲近4%。

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台新投顧副總經理黃文清指出，台股受下週Computex大展題材帶動，加上5月迄今外資累計買超台股超過2000億元，資金有回流跡象，台股近期漲勢已封閉4月以來缺口。

展望台股後市，黃文清表示，台股近期漲多接近滿足點，後續觀察美國對等關稅進展、匯率變化以及景氣動向。（編輯：楊凱翔）1140516

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黃文清
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