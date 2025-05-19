貨櫃三雄積極造船 陽明：2032年運力估增逾5成

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（中央社記者江明晏台北19日電）美中關稅戰降溫，推動航運需求重新熱絡。貨櫃三雄陸續大手筆購船、汰舊換新船隊，陽明海運也啟動造船計畫，董事長蔡豐明預估，至2032年運力可擴張為110萬到130萬TEU（20呎櫃），比現有運力增加54%至82%。

美中宣布大幅調降對彼此商品的加徵關稅，蔡豐明表示，美中協商結果傳來正面訊息，陽明相關業務、航線持續優化，在傳統旺季加上美中貨量恢復熱絡下，希望第3季、第4季開出亮眼成績。

根據研調機構Alphaliner截至目前統計，陽明現有98艘船、總運力71.14萬TEU，為全球排名第10大航商，市占率2.2%；在建船舶有8艘、合計運力10.15萬TEU。

蔡豐明接任董事長後，陽明陸續啟動中長期造船計畫。他表示，預估至2032年，運力可擴張為110萬到130萬TEU，比現有增加約54%至82%。

陽明高層指出，多年來的船舶全數在日、韓、台建造，旗下中國船隻均為租約，不受美國向與中國有關的船隻課徵停靠港口費用影響。

陽明海運2024年12月20日董事會核定，以取得最多13艘8000 TEU至1萬5000 TEU級全貨櫃船為目標，展開新世代船舶布建計畫。

貨櫃三雄均積極購船、造船，Alphaliner統計指出，長榮海運目前現有227艘船、總運力181.3萬TEU，為全球排名第7大航商，市占率5.7%，在建船舶有54艘、合計運力78.28萬TEU；長榮海運今年2月宣布訂造合計11艘雙燃料貨櫃輪，折算約新台幣千億元。

萬海現有111艘船、總運力51.9萬TEU，為全球排名第11大航商，市占率1.6%。看好長期航運市場需求，萬海先前宣布斥資最高新台幣265億元，採購4艘1萬6000 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪；2026年至2030年，預計接收新造船共34艘、合計運力38.1萬TEU。

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此外，陽明所屬PA聯盟原規劃5月新增美西南PS5航線、美西北PN4航線，先前因為船舶調度加上關稅議題延後，如今因為關稅暫緩期間貨量看增，聯盟預計6月5日先開航美西南PS5航線，自青島往返奧克蘭，市場看好，有望在美中貨量轉趨熱絡下受益。

貨攬業者指出，16日公告的最新一期上海航交所運價指數（SCFI）大漲，特別是美東、美西兩條線都是每FEU（40呎櫃）漲700美元左右；預估美中關稅戰降溫，出貨將從現在一路增至6月中旬高峰，船商在這段時間會一面增加運力、一面調漲運價。（編輯：張良知）1140519