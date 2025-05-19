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台美關稅談判 陳駿季：不會發生進口稻米降至零

2025/5/19 12:28
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）立委關切外傳台美關稅談判，進口稻米全面開放。農業部長陳駿季今天在立法表示，不會發生進口稻米關稅降至零。

立法院經濟委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等30案。

民進黨立委林岱樺及邱議瑩都關切台美關稅談判，尤其外傳全面開放稻米進口，讓農民驚訝不已，台灣該如何守住農業防線。

陳駿季表示，台灣進口稻米不會生關稅降至零，為確保台灣糧食安全，農業部會捍衛現有制度。

林岱樺也關心台灣農業競爭力，要求農業部應建置國家農業雲端大數據，並推動智慧農業，才能做更精準的決策，面對國際農產品開放，應推動農漁牧產業升級，縮小與國外的成本，只靠政府補助，提升競爭力有限。

國民黨立委張嘉郡說，日本在對美國關稅談判時，強調不會為汽車產業犧牲農業，為了台灣糧食安全自主，台灣不能讓農產品零關稅。

陳駿季表示，稻米是糧食安全的重要品項，農業部會堅守立場，談判過程中會在保護農民權益前提下創造雙贏，一切以農民優先，同時關心糧食安全，零關稅談起不是指進口產品就零關稅，農業部從未用這種思維處理，而是在產業永續發展下，推動稻米升級方案。

台灣民眾黨立委張啓楷說，農業部已提高公糧收購價格，每公斤稻米收購價達新台幣1.83元，現在1公頃可增加2萬元收購價，希望能達到每公斤收購價5元。

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陳駿季說，農業部糧食產業升級方案，不只水稻，如果將公糧收購價提高，很可能發生搶種反而造成價格下降，對農民不利。

陳駿季表示，推動農產業升級，希望用品質提升市場價格，例如今年台灣輸日稻米約可達1萬公噸，鼓勵農民種更好的米外銷，比政府收購當公糧還好。（編輯：管中維）1140519

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