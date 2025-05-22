加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
「左撇子女孩」坎城獲獎 導演鄒時擎等待20年：是對台灣的回憶
首頁 / 產經

是否制定融資公司專法 立院公聽會學者意見不一

2025/5/22 12:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）是否制定融資公司專法，立法院財政委員會今天召開公聽會，有學者認為應制訂專法，業者需取得許可、營業執照，並明定利率上限；也有學者認為現行金保法規範就已足夠，專法規範過於嚴苛恐不利中小企業發展。

立法院財政委員會今天召開「融資公司法」公聽會，邀金管會、經濟部、法務部代表及學者專家出席。

台北律師公會消費者債務清理委員會律師林永頌說，融資業者亂象多，除假買賣真借貸外，還有超額機車貸、汽車貸等，例如一輛新台幣3萬元的機車可借30萬元；另以手續費、代辦費、違約金等巧立各種名目，還開立金額空白的本票、無徵信機制，甚至與詐騙集團勾結。

林永頌表示，金管會擬以「金融消費者保護法」納管40家業者，但全台逾2000家融資業者，且不少代書、代辦或融資業者是個人，不在納管範圍。因此主張訂定「融資業法」，主管機關為金管會，業者需取得設立許可、營業執照，並成立聯合徵信機制，明定利率及違約金上限，禁止不當廣告、不當催收行為。

全國律師公會聯合會消費者債務清理委員會律師林孜俞說，將融資業納管金融消費者保護法，無法徹底解決問題，且從法制面而言，各金融服務業都有制定專法規範，早在2008年行政院就曾要求金管會提出「融資公司法」草案，設置統一的監管原則。

淡江大學財務金融學系教授聶建中表示，融資公司專法草案的規範，比一般金融業的監管更嚴苛，裁罰標準紊亂且過重。融資租賃服務補足傳統金融貸款無法滿足的需求，提供更彈性的資金渠道，且台灣是中小企業起家，若通過專法恐不利中小企業發展。

聶建中說，他認為現行金融消費者保護法規範就已足夠，租賃公司這塊還沒更細膩去規範，有必要再擴大納入、適用金保法，並採階段性作業，循序漸進，先求有、再求好。

政治大學財政系教授黃智聰表示，租賃業可補足銀行缺口，如果要嚴格管制，不是很恰當的方式，應針對企業、個人進行差別化管理，確保市場穩定。且金保法已將過度借貸、誤導廣告、不當催收等入法並強化管控，提升消費者守護。

黃智聰說，應審慎評估融資專法，若貿然通過，許多中小企業恐因此借不到錢，逐步推動是較好作法。政府應要求租賃業積極配合監管機構、產業提升自律守則、強化消費保護能量。面對全球經濟市場日益增加不確定性，租賃市場是資產管理、資金運作重要環節，是否要立專法則持保留態度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會副主委陳彥良表示，是否制定融資公司專法以討論逾20年，需考量面向廣泛，如融資公司範圍界定、納管成本、非收受存款的民間融資業納管後對借貸市場的衝擊影響等，都有待進一步分析、研究，制定專法宜有更全面、長期規劃。

陳彥良說，現階段藉由逐步將符合一定條件的融資租賃業者，依金保法納入管理，是立即且可行的作法。金管會將藉金保法納管了解不同規模、業務型態的融資租賃公司業務情形，累積管理經驗，並使業者熟稔相關法制運作，再持續研議。（編輯：蘇志宗）1140522

金保法
訂融資公司專法？金管會：納管恐排擠金融監理量能12家融資租賃公司納入金保法 最快8月底上路
聶建中
因應對等關稅衝擊 陳冲建議可分散市場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：