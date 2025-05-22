八貫看好第2季動能延續 下半年觀察關稅結果

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）熱塑性聚氨酯（TPU）廠八貫去年每股盈餘6.27元，創3年新低，今天股東會通過每股配發現金股利4.79290281元，配發率76%；對照今天收盤股價94.2元，現金殖利率約5.09%。

八貫表示，第1季延續去年底的熱絡出貨動能，營運表現回升；第2季訂單動能延續，不過新台幣兌美元急升，可能會有匯率影響。至於下半年，則要觀察美國對等關稅的最後結果，目前客戶都在觀望中。

八貫今天股東會全面改選董事，包含4席獨立董事在內，總共8席董事，新任董事會推選劉宗熹續任董事長。

八貫表示，新任董事穆利洛（Osvaldo V. Murillo）為知名電子代工大廠偉創力（Flextronics）健康解決方案事業部全球副總裁，負責這家30億美元公司醫療設備部門的供應鏈與風險管理，他在醫療設備OEM與ODM領域擁有超過25年經驗，與大型醫療保健公司、中型醫療設備製造商及新創公司均有過密切合作關係，八貫希望借重其專業，為開發歐美市場帶來新動能。

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劉宗熹今天表示，2024年對八貫而言是辛苦的一年，受到通膨影響消費意願，以及美國聯邦赤字創高等因素影響，八貫包括戶外類、航太救生類、醫療類及軍工類等4大產品線，去年表現皆未如預期。

不過，八貫從去年底開始營運恢復動能，今年第1季營收新台幣7.78億元，季增14.7%，年增26.9%，創歷史新高；歸屬母公司稅後淨利1.4億元，季增25%，年增12.9%，也創下近1年半新高，單季每股純益1.79元。（編輯：張良知）1140522