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蔡明忠：以氣代煤是關鍵 贊成核三列為備載電力

2025/5/27 12:54
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（中央社記者何秀玲台北27日電）富邦媒董事長蔡明忠今天指出，台灣當前面臨能源轉型的迫切挑戰，因減碳浪潮，「用天然氣來代替煤」，是短期最關鍵任務。至於剛除役的核三廠，他個人贊成列為備載電力的來源之一，相信這也是全民共識。

核三廠2號機已於5月18日除役，是否重啟核三廠近期引發討論，富邦媒今天召開股東會，蔡明忠會後被問到電力供應相關問題。

他表示，重啟核三廠牽涉一些法定程序，他贊成將核三列為備載電力來源之一；短期內最關鍵的任務，則是如何用「氣」代替燃煤發電。

針對長期能源發展，蔡明忠認為，台灣最大生存危機，是能源有8成以上仰賴進口，如何讓能源自給自足非常重要，包括導入小型模組化反應爐（SMR）或核融合技術（Fusion）等先進核能技術，但這些技術距離商業化仍需要10年以上時間。

談到台灣今年經濟成長率能否「保3（維持3%以上）」，蔡明忠指出，一開始大家都說3%沒問題，他自己也認為有機會挑戰更高成長，但美國總統川普發起關稅戰成變化球，不光影響台灣，全世界經濟成長率都很難預測，加上新台幣升值，對台灣產業也造成壓力。

現在大家對景氣看法都保守，也影響內需，他說「保3」一定是今年政府、社會大眾及產業界追求的目標。

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對於26日新台幣匯率升破30元大關，蔡明忠認為，這對壽險業衝擊是必然的，而近年台灣對美出口順差屢創新高，特別是AI相關需求推動下，去年對美順差再創紀錄。

他說，現在進入新一輪關稅貿易談判時刻，有新台幣升值壓力是必然的，而升值幅度和時間取決於市場供需，希望新台幣能「緩步升值」，讓企業能有時間因應，避免措手不及或出現搶換匯的情況。（編輯：楊蘭軒）1140527

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