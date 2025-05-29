TPCA：今年全球HDI產值估年增8.7%創新高

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（中央社記者江明晏台北29日電）台灣電路板協會（TPCA）指出，全球高密度連結板（HDI）產業展現強勁成長動能，預估2025年全球HDI產值將達143.4億美元，年成長率8.7%，改寫歷史新高紀錄；台灣廠商市占率為38.7%，穩居全球第一，中國大陸為32.9%。

台灣電路板協會（TPCA）今天發布新聞稿指出，隨著AI技術應用重心由雲端運算逐步延伸至邊緣運算，AI手機與AI PC的滲透率正快速提升，手機與PC迎來溫和成長，加上AI伺服器與低軌衛星通訊需求的爆發，受惠產品設計與成本效益，為HDI擴大新應用市場。

回顧2024年，TPCA表示，HDI產業產值規模達131.9億美元，年成長率9.8%，手機依然是最大應用市場（占比27.7%），其次為車用電子（14.5%）與筆電、平板（10.6%），2025年預估AI手機出貨量將達4.1億支，年增73%，AI PC達1.1億台，年增165%，高效能需求推升主板層數增加，帶動8至12層HDI產品使用比例提升。

TPCA預估，2025年AI伺服器出貨量將達198萬台，年成長15.1%，AI伺服器中OAM模組常用18層以上HDI，需搭配Very Low Loss以上等級材料，產品附加價值高，仍須留意次世代B300/GB300伺服器的材料升級，預計將提升成本50%至70%，推動NVIDIA伺服器模組的核心PCB零組件配置部分導入HLC等成本優化策略影響。

車用市場方面，TPCA表示，電動車與自駕技術推動ADAS模組需求，4至8層HDI廣泛應用於車載鏡頭與毫米波雷達，10層以上HDI已導入整合型ECU模組，2025年全球汽車出貨量預估成長2.1%，其中電動車年增11.6%，進一步帶動車用HDI成長。

同時，TPCA指出，低軌衛星通訊作為5G/6G延伸應用，需求持續上升。SpaceX、Amazon等業者預計在2025年啟動加速部署，未來5年將新增約7萬顆衛星，進一步推升高階HDI市場需求。

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TPCA指出，全球HDI市場是由台灣與中國大陸廠商主導，依母公司資金來源計算，台灣廠商市占率為38.7%，穩居全球第一，中國大陸為32.9%。個別企業方面，台資華通以10.7%市占率位居全球第一，並為全球最大衛星通訊用PCB供應商，其他領先廠商包括AT&S（7.8%）、TTM（7.4%）、欣興（6.6%）與滬士電（5.7%），及列居前十大的勝宏、深南、景旺等陸資業者。

TPCA指出，美中供應鏈分流已成趨勢，預期美系客戶可能要求加強「產地審查」與「原料追溯」，全球主要HDI大廠受客戶要求，已展開OOC（out of China，避開中國）/OOT（out of Taiwan，避開台灣）的布局，泰國與越南已成為台廠布局焦點，其中泰國已成為HDI與HLC新產能增長最快速的地區。（編輯：張均懋）1140529