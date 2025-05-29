新台幣5月升值2.088元 創逾36年單月最大升幅

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（中央社記者蘇思云台北29日電）美國聯邦國際貿易法庭阻止美國總統川普關稅措施生效，美元指數反彈，新台幣今天盤中一度貶至30元，但在出口商拋匯下貶幅收斂，新台幣兌美元今天收29.929元，貶1.9分，5月累計升值2.088元、升幅6.98%，寫下逾36年單月最大升幅紀錄。

台股今天開高震盪走低，午盤漲幅持續收斂，終場下跌10.42點，收在21347.30點，成交值新台幣4555.39億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超67.58億元。

外匯交易員表示，美元反彈，不過鄰近月底仍有不少出口商拋匯，也有不少美元買盤接手，一來一往下，推升台北及元太外匯市場總成交金額放大到22.615億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.96元，最高29.894元、最低30.005元，最後收29.929元。新台幣今天同步收週線與月線，本週累計升值9.4分或0.31%，週線連9升，5月累計升值2.088元、大升6.98%，創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅，月線連2紅。

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外匯交易員指出，新台幣從月初32元價位，一路走升到現在29元，月初明顯有不少市場預期心理因素帶動，預期匯市短期仍呈現緩升格局。

根據中央銀行統計，美元指數今天上漲0.48%，亞幣升貶互見，韓元升0.05%、人民幣小升0.02%、新台幣小貶0.06%、新加坡幣貶0.12%，日圓則重貶0.76%。（編輯：張均懋）1140529