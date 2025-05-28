亞幣升值氛圍未變 新台幣小升收29.91元寫逾2年高點

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）國際美元反彈，但亞幣仍處偏升氛圍，加上出口商月底拋匯需求湧現，新台幣延續升勢，今天收在29.91元，升4.3分，續寫逾2年新高，不過交投明顯降溫，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.515億美元。

美國與歐洲貿易緊張消退，加上甫公布的5月美國消費者信心指數創4年來最大單月漲幅，提振市場信心，美股4大指數收紅，美元指數則應聲反彈。

台股今天震盪小漲21.18點，收在21357.72點。新台幣兌美元雖因美元反彈，升勢略為受抑，但月底出口商拋匯量能湧現，支撐匯價緩步升值，新台幣兌美元今天開盤價為29.94元，最高29.87元、最低29.955元。

外匯交易員表示，外資可能因為連假將至，操作趨於保守，今天偏向匯出，不過出口商月底拋匯需求強勁，支撐短線新台幣站穩29元。

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根據央行統計，美元指數今天上漲0.18%，亞幣多數走升，人民幣小漲0.04%，新台幣上漲0.14%，韓元升值0.26%，日圓高檔整理，下跌0.28%。

外匯交易員分析，對等關稅利空鈍化，市場對亞幣升值的預期仍在，加上台灣上半年受惠於AI及拉貨效應，出口強勁，基本面也有利匯率走升，雖然偶爾還是會受消息面或是外資進出而有波動，但新台幣升值大方向不變。（編輯：潘羿菁）1140528