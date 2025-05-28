新台幣升值衝擊壽險業 彭金隆傾向同意RBC採均價計算

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（中央社記者郭建伸台北28日電）立委關注新台幣升值是否影響壽險業獲利。金管會主委彭金隆今天在立法院備詢表示，新台幣升值1元，估計有2000億元影響數；壽險公會建議RBC採半年匯率均價計算，金管會以穩定市場、順利過渡至新制度為優先，因此傾向同意。

立法院財政委員會今天審查國際金融業務條例、證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案，彭金隆應邀備詢。國民黨立委賴士葆質詢指出，壽險業在這波台幣升值受傷很重，到底虧損多少。

彭金隆表示，壽險業有新台幣37兆元資金，有23兆元在海外，扣掉沒有匯率問題的外幣保單，還有15兆元；15兆元中有6成避險，未避險部分約有6兆元，約等於2000億美元；因此，新台幣1元漲跌，會有2000億元影響數。

賴士葆詢問，過去資本適足率（RBC）計價都是以6月30日單點計算，但壽險公會建議RBC改以半年匯率均價來計算，這樣財務報表會比較好看，金管會如何看待。

彭金隆表示，均價是非常中性的做法，維持市場穩定非常重要，RBC僅剩半年效期，未來會走入歷史，明年換成「新一代清償能力制度」，金管會將仔細思考壽險公會的建議，以穩定市場、順利過渡為優先。

賴士葆詢問，金管會是贊成還是反對。彭金隆表示，「這方向正在研議中」，因為12月31日就會接軌新制，6月30日的報表會有這個答案，目前要等壽險公會給數值才能判斷。賴士葆追問，是否傾向同意。彭金隆說，「可以這麼說」。

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賴士葆也詢問，新台幣應該要緩升還是一次升足，若是緩升是否重演日本在廣場協議後遭遇的熱錢湧進，甚至推升經濟泡沫。

彭金隆指出，廣場協議訂定時的國際政經複雜度與現在完全不同，美國當時的態度也與現在不同，歷史是否重演還需要評估，匯率的升值走勢他沒辦法預測，亦有可能緩貶，但金管會隨時保持警戒。（編輯：楊凱翔）1140528