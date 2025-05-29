莫德納禽流感疫苗合約 遭川普政府喊停

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國藥廠莫德納（Moderna）今天宣布，總統川普政府已取消先前授予該公司用於人類禽流感疫苗後期研發的合約，也撤銷疫苗採購權。

路透社報導，莫德納1月獲得前總統拜登政府撥款5.9億美元（約新台幣177億元），用於推動禽流感疫苗研發，並支持擴大多達5種其他大流行性感冒亞型的臨床試驗。

在此之前，美國衛生及公共服務部（HHS）已於去年提供1.76億美元，用於完成H5N1禽流感mRNA疫苗後期研發和測試。

美國衛生及公共服務部今年初向路透社表示，正在審查拜登政府簽訂的疫苗生產協議。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）說：「這次撥款遭取消，意味政府正在放棄可能成為對抗禽流感爆發最有效且迅速的工具之一。」

他還說，這與川普政府在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時所採取的「神速行動」（Operation Warp Speed）策略背道而馳。

美國衛生及公共服務部發言人表示，經過全面的內部審查，該機構認定此計畫不符合聯邦持續投資所要求的科學標準或安全預期。

過去一年，禽流感在牛群和家禽群中迅速擴散，已感染了70人，其中大多數為農場工人。

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美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對疫苗使用提出質疑，今年初在一次電視訪談中表示，家禽養殖者應任由禽流感在雞群中自由傳播，以便研究未感染的雞隻，這番言論遭到部分美國國會議員譴責。

莫德納表示，計劃尋求替代方案，以推進疫苗後期研發與製造工作。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1140529