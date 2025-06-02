胡世民任竹科管理局長 吳誠文：打造生態科學園區

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（中央社記者張建中新竹2日電）新竹科學園區管理局今天舉辦新任局長交接典禮，由國科會主委吳誠文監交，他說，新任局長胡世民未來重要的任務是讓園區成為一個生態科學園區，照顧的不只是製造端，而是從製造到應用和服務的生態。

吳誠文致詞表示，竹科管理局卸任局長陳宗權自2003年起就在國科會服務，2024年7月接任竹科管理局局長迄今，雖然時間不長，不過帶領行政團隊面對國際情勢動盪，仍致力提供良好投資環境，協助廠商穩紮穩打站穩腳步。

吳誠文說，2024年竹科入區登記家數、就業人數與整體進出口貿易總額再度寫下歷史新高紀錄，非常感謝陳宗權為竹科、國科會及國家多年的服務與付出。

吳誠文表示，陳宗權還沒有屆齡退休，因為選擇要服務的產業沒有在園區裡，所以不受到旋轉門條款的限制，但是將來如果要申請進園區的話，要嚴格的把關，一定要符合科學園區廠商申請的資格才可以。

吳誠文指出，胡世民自1989年踏入公職就在竹科管理局，從來是不離不棄，於副局長任職期間，督導寶山用地擴建工程，率員工完成相關都市計畫變更作業，奔走於地主、意見領袖、自救會等協商說明，協助保生宮遷建及墓地遷葬，順利達成高科技產業根留台灣的目標。

吳誠文說，胡世民積極為園區廠商建置優質的投資環境，推動園區老舊標準廠房更新計畫，多次與受影響的廠商溝通協調，並研究鼓勵搬遷措施。新三期廠房即將於2026年初完工，有效運用珍貴的園區土地，並滿足廠商對於廠房現代化需求。

此外，設立首座都市型科學園區竹科X基地，2024年第一期軟體大樓已完工提供租用，並續建第二期軟體大樓，在竹科既有硬體優勢下，擴大支持軟硬體跨域整合智慧應用等產業。

吳誠文表示，他與在座很多廠商合作過，也有很多學生，學生不是在學界，就是幾乎在園區的廠商裡面工作，他了解竹科的重要性，也了解竹科廠商的特性。

他說，現在全世界也都了解竹科的重要性，不但是台灣經濟的命脈，從新竹科學園區擴散出去，到中部科學園區、南部科學園區，現在整個台灣總共有18個園區，半導體產業鏈所連結的從業人口大概有30幾萬人，是在台灣的高所得家庭，所創造出來的整個經濟效益超過新台幣4.7兆元。

吳誠文表示，過去在台灣醫療系統並沒有被定位是一個產業，是由特許服務人民的醫療機構所構成，水準在全世界是數一數二。

吳誠文指出，他在接任國科會主委後，協助總統賴清德希望把台灣建設成一個健康台灣的社會，藉助高科技產業的實力，讓台灣生技醫療能夠變成是另外一個護國神山產業。

吳誠文說，在傳統代工的營業模式之外，能夠把創新應用的營業模式也加到廠商的版圖裡面，政府要先創造內需市場。

他強調，與其普發現金給每個人，應投入資源展現台灣創造出來的經濟實力，證明台灣也是一個大市場。台灣的經濟實力在全世界已經排名在前25名之內，台灣絕對不是小國，是一個經濟大國，當然要讓自己的製造業了解到台灣也是一個重要的市場，

吳誠文表示，拜託立法委員支持政府編列的預算，好好運用台灣的資源，協助產業不要只做毛利率10%以內的代工製造，要創造自己的內需市場，把一個自由、民主國家非常寶貴的創新能力發揮出來，創造自己的內需，讓年輕人可以開發創新應用系統。

吳誠文說，希望智慧醫療、製造、旅宿健康等各行各業都能夠用台灣自主的科技實力，提供大家需要的應用系統方案。

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他表示，胡世民未來重要的任務就是要讓新竹科學園區不只是一個製造業的科學園區而已，而是要變成一個生態科學園區，照顧的不是只有製造而已，而是整個生態，從製造到應用和服務端。

吳誠文說，將來科學園區希望朝向比較低密度的開發，把既有珍貴的動植物保留下來，用更大的地把生態保留下來，用政府援助的力量來保護生態，將文化、社區、藝術等層面都照護好。（編輯：張均懋）1140602