鳳凰：增包機包船業務 添營運動能

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（中央社記者江明晏台北3日電）鳳凰召開股東常會，通過3.25元股利，去年受惠旅遊需求與團費上揚，營收與獲利雙創新高紀錄，鳳凰指出，後續將增加包機、包船業務，並爭取獎勵旅遊，為營收成長增添動能。

鳳凰今天召開股東常會，由董事長張巍耀主持，會中通過財務報表、盈餘分配及相關議案。

鳳凰旅遊去年合併營收新台幣31.45億元，淨利歸屬母公司業主3.02億元，每股稅後盈餘3.75元，股東會並通過發放每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，共計3.25元，保持上市櫃24年以來連續發放股利，盈餘分配率超過80%。

鳳凰指出，受惠旅遊市場復甦，旅遊需求呈成長趨勢，在航空高票價及通膨影響下，旅遊成本增加，旅遊團費上揚，帶動整體營收成長，去年創下上市櫃以來營收及獲利雙新高紀錄。

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展望後續，鳳凰指出，將增加包機、包船業務，提高成長動能，已上架日本東北包機，另增加日本鳥取直飛航班，基隆為母港的遊輪部分，則提供歌詩達郵輪、麗星郵輪探索星號及MSC榮耀號，頂級歐洲河輪包船已完成2025至2026年多瑙河、萊茵河、法國隆河產品上架銷售。

獎勵旅遊市場在今年持續蓬勃，鳳凰指出，年初已完成千人遊泰國外獎勵案，其他長短線需求仍強勁，將努力爭取，為營收成長增添動能。（編輯：翟思嘉）1140603