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外資賣超逾133億調節金融股 投信敲進土洋對作

2025/6/3 19:09
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（中央社記者江明晏台北3日電）台股今天漲124.22點，收在21126.93點，投信買超126.41億元，外資賣超133.53億元，外資今天賣超國泰金9.9萬張居冠、中信金約6.1萬張居次，投信今天則買超國泰金、中信金、富邦金等，呈現土洋對作局面。

三大法人合計賣超11.72億元。其中，自營商賣超4.6億元，投信買超126.41億元，外資及陸資賣超133.53億元。

值得注意的是，外資連5個交易日賣超，合計賣超逾989億元；自營商連2賣，投信則連11買。

根據公開資訊指出，賣超排行方面，外資今天賣超國泰金9.9萬張居冠，中信金約6.1萬張居次，其他賣超包括聯電、復華富時不動產ETF、陽明、富邦金、台新金、凱基金、元大台灣50反1、元大金。

投信今天則買超國泰金、中信金、富邦金、凱基金、聯電、台新金等，呈現土洋對作局面。

外資買超永豐金7.3萬張居冠，其次為玉山金5.6萬張、第一金5.3萬張，台泥2.8萬張，接續買超仁寶、凱基優選高股息30 ETF、英業達、統一、長榮航、上海商銀。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，對等關稅持續變化，不管是中美關稅，還是美國與歐盟之間，都存在不確定，台股今天指數拉高後，追價意願不足，漲勢收斂。

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他進一步說，市場擔憂台灣半導體產業如何應對關稅，台積電股東會上，台積電董事長暨總裁魏哲家釋放利多訊息，將維持高度成長，但大環境還是充滿不確定因素。

展望後續，黃文清說明，台股自對等關稅震撼彈以來，股市已從低點17300多點，一路反彈，5月21日波段高點至21879點，完全回補對等關稅後重挫的缺口，顯示市場已反映關稅進入談判後的正向發展，但台股近期高檔震盪，來自關稅決議和市場預期的差距。（編輯：張均懋）1140603

黃文清
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