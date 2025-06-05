談主權基金 中經院副院長建議8成投資、2成扶植產業

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）總統賴清德宣示成立主權基金，現由國發會召集相關部會研議。中經院副院長王健全建議，財源可整合政府資金及民間資金，未來運用方式則朝70%至80%孳息、投資運用，20%至30%發揮產業政策功能。

王健全今天受邀出席「關稅震撼：世界經貿秩序大變局」論壇，他表示，美國總統川普大動作揮舞關稅大刀，對美國不見得有利，但對全世界絕對是不利情境。

川普透過高關稅手段，促使企業擴大赴美投資，全球供應鏈重組效應持續，王健全直言，此時台灣需要大破大立的戰略，否則可能面臨產業空洞化危機，而賴總統所提主權基金就是很好的突破機會。

王健全認為，台灣已經有堅實的高科技產業鏈，如果加上主權基金的資金挹注，等同於經濟成長有科技驅動、也有資金驅動，可望吸引全世界AI能量匯聚。

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王健全看好台灣推動主權基金，對於可能被列為財源的外匯存底，他表示，外匯存底具有經濟、國家安全等任務，可以保留大部分外匯存底，在狙擊客突襲時可以動用，而外匯存底的5%至6%、約300億美元規模，再加上民間配合款300億美元，在此架構下，主權基金不影響台灣經濟及國安，又能發揮產業政策功能。

王健全補充，主權基金應肩負扶植產業的任務，可以70%至80%作為投資、孳息，基金循環使用，另外20%至30%扶植產業，如投資在國外創投，強化台灣與國際連結。（編輯：潘羿菁）1140605