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央行大手筆買匯阻升 5月外匯存底暴增百億美元
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川普施壓Fed降息美元走疲 新台幣連2升收29.922元

2025/6/5 18:58
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國就業數據疲弱，美國總統川普再度施壓要聯準會降息，美元指數應聲走弱，新台幣隨亞幣反彈，今天收盤收29.922元，升3分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額21.23億美元。

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告出爐，5月民間新增就業人數創下2年來最低，勞動市場走疲，引發川普不滿，發文要求美國聯準會（Fed）應該儘速降息。

隨著降息預期升溫，美元指數應聲走弱，亞幣同步反彈。央行統計，美元指數今天下跌0.32%，人民幣小升0.08%，新台幣升值0.1%，日圓反彈0.52%，韓元勁揚0.63%。

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新台幣兌美元今天開盤價為29.92元，最高29.85元、最低29.93元。外匯交易員表示，新台幣匯率近日交投區間偏窄，主要是買賣雙方勢均力敵，政府基金、油款等美元買方持續進場，不過出口商守在上方，持續消化賣壓，「廠商看到新台幣大方向走升，不再惜售」。

至於外資仍是雙向操作，外匯交易員認為，目前各方消息紛亂，市場觀望各國與美國談判進展，以及各項數據反映美國真實經濟情況，據以推測聯準會後續降息路徑，在局勢尚未明朗前，外資難以出現連續且一致性的方向，短線新台幣應跟著國際匯市走，於29.8元至30.1元區間波動，靜待消息面有所突破，提供新的指引。（編輯：林家嫻）1140605

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