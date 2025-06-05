開發資本：深化台日交流 旗下創新管顧插旗福岡

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（中央社記者羅元駿台北5日電）深化台日新創動能，中華開發資本今天表示，旗下開發創新管理顧問公司於日本福岡設立新據點，有助於更深入連結當地創業網絡，拓展東京以外的投資機會、挖掘潛力案源。

中華開發資本今天發布新聞稿表示，旗下開發創新管理顧問公司（創新管顧）繼在日本東京設點後，又於福岡開設第2個日本據點，擴大業務版圖至西日本。

開發資本表示，福岡是九州最大城市及商業與創新重鎮，近年積極推動新創友善政策，並持續營造對國際企業高度開放的環境，擁有完整產業鏈與創業生態系。

開發資本說明，創新管顧與國際知名創新基地 Cambridge Innovation Center（CIC）為策略合作夥伴，此次進駐CIC Fukuoka，象徵雙方合作關係邁入新階段。

創新管顧總經理郭大經表示，創新管顧選擇在福岡設立新據點，除了強化在日布局，也為進軍西日本市場奠定基礎，而福岡具備發展成為亞洲創新樞紐的潛力。

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郭大經指出，CIC Fukuoka匯聚各領域創業者、投資人與新創企業，形成高度協作的創新社群。創新管顧進駐將有助於更深入連結當地創業網絡，拓展東京以外的投資機會、挖掘潛力案源。

開發資本指出，在日本除深耕新創投資外，也積極布局私募股權類投資，同時期望未來透過半導體等深科技領域及基礎建設等投資項目，促進台日產業互補發展，並創造更多元的資產配置機會。（編輯：林家嫻）1140605