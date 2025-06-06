AWS基礎設施區域在台啟用 亞馬遜擬投資1497億

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（中央社記者吳家豪台北6日電）亞馬遜（Amazon）今天宣布，旗下Amazon Web Services（AWS）基礎設施區域（Region）在台灣正式啟用，開發者、新創、企業和非營利組織將能選擇位於台灣的AWS資料中心執行應用程式，並為終端用戶提供服務，同時滿足客戶資料在地儲存的需求。

做為對台灣長期承諾的一部分，亞馬遜計劃投資超過50億美元（約新台幣1497億元），以支援台灣資料中心的建設、連接、營運和維護。

AWS基礎設施服務副總裁卡利亞納拉曼（Prasad Kalyanaraman）透過新聞稿表示，新的AWS亞太（台北）區域將使各種規模的組織，能運用AWS廣泛的雲端服務，從基礎的運算與儲存，到進階的分析與人工智慧（AI），並滿足資料在地儲存的需求。

卡利亞納拉曼指出，台灣及亞太地區的組織現在可以運用數百萬企業所依賴的AWS全球基礎設施，同時享受只有個位數毫秒的低延遲，進而加速創新、提高營運效率、促進業務成長，並為終端用戶提供更好的體驗。

行政院長卓榮泰在新聞稿中表示，他感謝亞馬遜展現深耕台灣的信念，讓AWS亞太（台北）區域正式落地啟用，這不只彰顯了台灣在全球供應鏈中的重要夥伴角色，更代表AWS與台灣密切合作的厚實基礎。

卓榮泰說，他樂見AWS持續深化與台灣政府及產業的合作，未來不管是在加速企業轉型，或是推動雲端運算、人工智慧等新興科技的發展，期待透過台灣科技實力與AWS創新技術的結合，共同推動數位生態系發展，為全球科技發展做出貢獻。

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AWS區域由可用區域（Availability Zones）組成，可用區域是獨立且位於不同地理位置的基礎設施。可用區域彼此之間不僅具有足夠遠的距離，可以確保客戶業務的連續性，又具備足夠近的距離，為同時使用多個可用區域的高可用性應用程式提供低延遲。每個可用區域都有獨立的供電、冷卻和物理安全措施，並透過冗餘、超低延遲的網路來連接。

AWS亞太（台北）區域啟用時，由3個可用區域組成。目前AWS在全球37個區域擁有117個可用區域。（編輯：楊凱翔）1140606