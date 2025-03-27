Google亞馬遜2大增資案共95.9億元 經濟部核准通過

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（中央社記者劉千綾台北27日電）經濟部今天核准Google和亞馬遜2家國際大廠對台灣子公司增資案，金額分別新台幣70億元、25.94億元，其中Google主要投入研發手機等產品，亞馬遜則是既有資料中心維運。此外，台積電對英屬維京群島子公司100億美元增資案今天也獲准通過。

經濟部投資審議會今天召開第18次會議，會中核准8件重大投資案件，包括2件僑外投資、4件對外投資和2件對中國大陸投資案。

僑外投資方面，英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以新台幣70億元增資業台灣科高工程有限公司，從事硬體及電子資訊軟體研發業務。經濟部說明，Google在台灣有研發團隊，這次增資台灣子公司主要為投入研發手機等穿戴設計產品。

此外，美商A100 ROW, INC.以新台幣25億9400萬元增資台灣亞馬遜資料中心服務有限公司，從事經營資訊軟體服務等業務，主要用於既有資料中心等設備維運和人事費用。

對外投資部分，經濟部表示，台灣積體電路製造股份有限公司以100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務，主因台積電考量外匯避險成本，將自有外匯轉投資至維京群島子公司，運用於銀行定存及債券投資孳息。

第2件對外投資案為精成科技股份有限公司，以281億5629萬5839日圓受讓日本LINCSTECH CO., LTD.全數股權，從事經營高階印刷電路版製造，涵蓋高層板、半導體探針卡、高密度連結板、汽車板等業務。

此外，緯穎科技服務股份有限公司以3億美元投資設立美國WIWYNN TECHNOLOGY CORPORATION，從事經營雲端伺服器產品的生產配銷服務。

第4件對外投資案則為中國信託商業銀行股份有限公司，以1億7000萬美元貸款投資菲律賓CTBC BANK （PHILIPPINES） CORP.，從事經營商業銀行業務。

對中國大陸投資方面，經濟部表示，銀泰科技股份有限公司以6500萬美元增資成鼎精密元件（常熟）有限公司，從事經營設計及製造滾珠螺桿、線性滑軌、精密滑台、精密線上量測儀器等產品，增資金額用於償還對台資銀行的長期借款及支付應付帳款。

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堤維西交通工業股份有限公司以人民幣3億1050萬元（約折合4500萬美元）間接受讓大茂偉瑞柯車燈有限公司股權，實行後持股比例100%，主要從事經營汽機車用燈具等的產銷業務。

經濟部表示，大茂偉瑞柯車燈有限公司原本由堤維西公司與印度商合資成立，這次增資是堤維西公司依據國際仲裁庭的裁決，進行收購印度商股權，藉以取得大茂偉瑞柯車燈有限公司主導權。（編輯：林淑媛）1140327