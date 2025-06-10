美國商會：AI半導體電力需求高 產業盼能源供給更穩定

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（中央社記者劉千綾台北10日電）核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園。美國商會表示，台灣是全球未來經濟的引擎，隨著半導體、AI和量子電腦等新興產業電力需求提高，台灣政府須致力提供充足能源、讓電力價格透明，產業也希望有更穩定和可預期的能源供給。

台灣美國商會今天發表「2025台灣白皮書」，呼籲台灣政府深化與產業界的合作，聚焦強化全社會韌性，加速法規體制現代化和強化台美關係等3大方向。

核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園，立法院近期也通過2028年中火無煤決議，能源議題備受關注。

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，台灣是全球未來經濟的引擎，半導體、AI和量子電腦等新興產業需要更多電力。根據年初發表的「2025年商業景氣調查」，會員認為能源是未來1至3年，台灣政府必須要解決的首要議題，顯示能源成為產業優先關心的議題，政府也須致力提供充足能源、讓電力價格透明，以協助新興產業持續在台蓬勃發展。

至於產業是否偏好哪種能源發電，台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，美國商會有許多會員從事能源產業，會員要求更穩定和可預期的能源供給，讓產業可以穩定投資。至於電力來源如何提供，並非商會可回答的問題。

面對國內綠能進度不如預期， Dan Silver表示，未來企業對乾淨能源需求將提高，但台灣推動乾淨能源的進度過於緩慢。如今台灣在新興產業扮演要角，加上今年外資加碼投資台灣，面對新興產業新的能源需求，政府應該持續全力確保能源供應，以支撐相關產業成長。

在能源和基礎建設方面，白皮書建議，簡化核准程序、提升法規透明度，並保障外商公平進入市場權利。目前跨部會協調機制仍屬不足，尤其是大型再生能源與電網建設計畫，政府應於中央層級設置協調平台，強化中央與地方政府間的溝通，並就特定計畫成立技術任務小組，以提升專案執行成效。

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在國防產業合作方面，美國商會表示，華府積極希望建立非紅供應鏈，透過與全球的民主夥伴合作深化國防等面向連結，台灣科技實力全球領先，相信未來會有許多供應鏈的合作機會。

此外，Dan Silver表示，政府應提高法規透明度，落實60天公開評論期制度，並在立法過程中擴大利害關係人的參與。關於人才和勞動力議題，商會對工作許可和簽證數位化進展表示歡迎，但也敦促政府加速跨部會協商，已簡化專業人才來台的整體流程。（編輯：林淑媛）1140610