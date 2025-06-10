自行車雙雄5月營收 巨大年減29%、美利達下滑38%

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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車雙雄巨大機械今天公布5月合併營收新台幣50.6億元，較去年同期減少29%，主因去年同期中國市場銷售佳，墊高基期所致。美利達公布5月合併營收19.31億元，年減38%。

巨大5月合併營收50.6億元，年減29%，今年1至5月合併營收276.47億元，較去年同期減少8%。巨大說明，5月代工業務出貨小幅成長，但自有品牌受去年夏季中國內銷創新高的高基期影響，營收較去年同期減少。

巨大表示，歐美市場因受天氣與經濟環境因素影響，需求仍放緩；雖樂觀看待傳統自行車銷售旺季的來臨，但今年大環境不確定性高，仍需謹慎應對。

美利達5月合併營收19.31億元，年減38%，1至5月合併營收120.58億元，年增1%。美利達統計，5月合併出貨8萬3919台，年減50%，1至5月合併出貨量44萬8918台，年減27%。

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美利達解釋，因為今年以來出貨高峰波段跟以往有點變動，雖然4、5月出貨量較去年同期低，但是因為大量提前出貨所致，若拉長時間以整年度來看，就會是正常表現，預期6月後出貨量會再拉升。

美利達指出，歐亞子公司市場持續好轉中，銷售不錯，天氣佳有利騎行的情況下，5月子公司營收成長，預期在銷售旺季可消化掉大部分舊庫存，帶動後續新的需求。（編輯：林家嫻）1140610