台積電等10家上市公司6/12除息 台股開盤將蒸發42點

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）台積電等10檔上市公司股票明天將除息，台灣證券交易所提醒，12日台股加權指數開盤將因此減少42.24點。其中，台積電除息4.50002042元，發行市值將減少約新台幣1166億元，占發行量加權股價指數約36.47點。

除了台積電之外，明天除息的上市公司還包括力山、寶齡富錦、正新、新至陞、臻鼎-KY、晶碩、中傑-KY、昶昕、富邦媒。

證交所說明，台股發行量加權股價指數的基值是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，當採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，因此依各除息股票發行股數大小、現金股利高低，而對相關股價指數產生大小不同的影響。（編輯：張良知）1140611